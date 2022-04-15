شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل suits الحلقة 14.. أحمد داود ينقذ فتاة من السجن 10 سنوات ويتعرض لخيانة صديقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض آدم منصور (أحمد داود) لاختبار صعب خلال أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل سوتس بالعربي، حيث نسي هاتفه في شقة مروان (عصام عمر) ولاحظ مروان وجود علاقة بين آدم وشيرين (يارا عزمي)، وتأكد منها بعدما سمع رسالة أرسلتها ليلى (تارا عماد)، ليتجه على الفور إلى فريدة (صبا مبارك) مديرة مكتب المحاماة ويقرر تدمير حياة آدم منصور.

وخلال أحداث الحلقة تمكن آدم بمساعدة زين ثابت (آسر ياسين) في إثبات براءة فتاة سجنت ظلمًا لمدة 10 سنوات في قضية قتل، وذلك بعد حصوله على جواب يكشف مرتكبي الجريمة الحقيقين وهم يتفقون فيه على تنفيذ الجريمة.

المسلسل بطولة آسر ياسين و صبا مبارك وأحمد داود والمسلسل من تأليف محمد حفظي وإخراج مريم أحمدي وإنتاج طارق الجناينى، والمسلسل نسخة مصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019). وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.