شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مكى بصور من الجميلة والوحش فى الكبير أوى 6: أكون أو لا أكون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك "العترة" ابن الكبير في الحلقة الـ14 من مسلسل "الكبير أوي"، في مسرحية "الجملية والوحش" التى تقام على مسرح المدرسة، وينجح "العترة" فى أداء دور الوحش، لذلك يحاول الكبير أن يقوم بنفس الدور بعدما قدمه ابنه ببراعة.



احمد مكي



أحمد مكي في الكبير أوي

ونشر أحمد مكي صورة له في شخصية الوحش، في حلقة اليوم من "الكبير أوى 6"، وعلق عليها من خلال حسابه على إنستجرام بسخرية، قائلا: "أكون أو لا أكون".

وبدأت أحداث الحلقة 14 من مسلسل الكبير أوى 6، بمرض العترة "مصطفى غريب" ابن الكبير "أحمد مكى" ويأتى دكتور ربيع "بيومى فؤاد" للكشف عليه ومعرفة سبب تعبه ويكتشف الكبير أن العترة ليس مريضا ولكن يوجد بنت فى المدرسة تتنمر عليه وذلك لحجمه الكبير.

ويذهب الكبير إلى المدرسة مع العترة ويقابل الناظر ويريد منه أن يحل الموضوع وينقل البنت من الفصل أو ينقل العترة و لكن يبلغه أنه سوف يتدخل لوقف تنمر البنت، ثم يأتى الكبير بها إلى الدوار ويطلب منها عدم التعرض لنجله العترة ولكن تبلغه أنها ليست خائفة منه.

وفى اليوم التالى تظل البنت تتنمر على العترة وتطلب منه عدم الاشتراك فى المسرحية، ويعود العترة للدوار فى حزن شديد تتحدث معه مربوحة "رحمة أحمد"، وتقنعه بأن يشترك فى المسرحية ولا يسمع لتنمر البنت عليه وبالفعل يأخذ دورا فى المسرحية.