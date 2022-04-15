شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 14.. السيسى: محدش عارف مين بيحكم البلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "الاختيار 3 – القرار" والتى تحمل اسم "العصيان المدنى"، باجتماع بين السيسي وعدد من قيادات القوات المسلحة، وقال السيسي: "محدش عارف مين بيحكم البلد، المرشد ولا مكتب الإرشاد ولا خيرت الشاطر، لكن واضح إن القرار مش بإيد مرسى، القرارات بتُفرض عليه، جماعة الإخوان كشفت نفسها ودخلت فى مواجهة مع القوى الوطنية، وتدخل الجيش ليس سهلا، ومرسى يجب أن يعرف أنه رئيسا لكل المصريين وليس لفصيل واحد".

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضاً آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.