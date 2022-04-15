شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل انحراف الحلقة 15.. روجينا تناقش قضايا عديدة تشغل الرأى العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتصاعد أحداث مسلسل "انحراف"، بطولة النجمة روجينا، حلقة تولى الأخرى وتزيد جرعة التشويق والإثارة، خاصة فى ظل إلقاء الضوء على العديد من القضايا التى تشغل الرأى العام، والتى كان أبرزها تشابه أحداث الحلقات الماضية مع القضية الشهيرة إعلاميا بمذبحة المرج، ليقرر صناع العمل بقيادة المخرج رؤوف عبد العزيز مناقشة إحدى القضايا الشائكة وهى قضية تأجير الأرحام بالحلقة الـ15 من المسلسل، الذى يتم عرضه خلال الفترة الحالية عبر شاشات القنوات الفضائية.

وتبدأ أحداث حلقة اليوم من المسلسل بذهاب الضابط شريف نوح "أحمد صفوت" إلى المصنع الذى ارتكبت فيه جريمة قتل فوزية "لوسي"، صعقاً بالكهرباء ويضطر أن يترك ابنته حبيبة يوم ميلادها، لكن زوجته حور "روجينا"، تقوم بالمهمة بدلاً منه وتصنع احتفالاً خاصاً لحبيبة، بمساعدة صديقتها سارة "ندى عادل".

كما تقرر حور مراقبة زوجها شريف، خاصة بعدما علمت أنه يتولى التحقيق فى الجريمة التى ارتكبتها، وهى جريمة قتل فوزية، فتقوم بوضع ميكرفون تزرعه داخل ملابسه لمعرفة كل تحركاته.

ثم تنتقل الأحداث إلى منزل السيدة شهد "سما إبراهيم"، حيث تحاول عبير "تجسدها الفنانة ويزو"، سكرتيرة حور أن تنقذ جارتها شهد، قبل أن تقوم بقطع شرايينها وتنهى حياتها، وبعد ذلك يزور شهد صحفيون من أجل نشر قصتها، وتحكى شهد التفاصيل وراء محاولة انتحارها، حيث توضح شهد أن السبب وراء انتحارها هى إيصالات أمانة مستحقة الدفع ولا تستطيع دفعها، متابعة أن هناك دكتورا جامعيا لديه كل شيء ولكن ليس لديه أطفال، خاصة أن زوجته لا تستطيع أن تضع الجنين فى أحشائها، فيعرض عليها أن يضع الجنين فى بطنها لأن زوجته لا تقدر على حمل جنين فى أحشائها، مقابل سداد كل الديون المتراكمة عليها، وبالفعل توافق على ذلك، ولكن للأسف الشديد عند وضع الجنين يكون متوفى ومن هنا تبدأ المشكلة، وتنتهى الحلقة التى تلقى الضوء على قضية من القضايا الشائكة وهى قضية استئجار الأرحام، والتى تعد من القضايا الدينية الشائكة فى مصر، فإن إثارتها على هذا النحو فى المسلسل سوف يخلق حالة جدل كبيرة خلال الفترة الحالية.

مسلسل "انحراف"، مأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور فى دراما تشويقية مليئة بالغموض حول عن انحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية يصطدمون بطبيبة نفسية التى تقدمها النجمة روجينا، وتقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.

يشارك النجمة روجينا بطولة مسلسل" انحراف" كلا من الفنانة القديرة لوسى، وسيدة المسرح العربى سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفى، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلانى، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج روؤف عبد العزيز.