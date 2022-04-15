شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رشاد فى صورة جديدة مع خطيبته: رمضان السنة دى غير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المطرب محمد رشاد عن صورة برفقة خطيبته فى إحدى المناسبات، وعلق على الصورة التى نالت إعجاب متابعيه من خلال حسابه على إنستجرام، قائلا: "رمضان السنة دى غير.. كل عام وأنتم بكل خير.. رمضان.. محمد رشاد".



محمد رشاد وخطيبته



محمد رشاد

وكان الفنان محمد رشاد حلّ ضيفا على برنامج "خيمة الخليج 365" الذى يعرض على تليفزيون الخليج 365، ويقدمه الزميل الصحفى عادل عبد الله، وخلال الجزء الثانى من لقائه قال رشاد إن السوشيال ميديا سلاح ذو حدين منها الممتع والمفيد، ومنها الجارح وأن معظم رواده لايدركون ما يكتبون ويعطون أنفسهم الحق فى حساب من لايعرفون، وأن معظم حساباتهم تكون وهمية، معلقا:"أنا لا أهتم بالرد على هؤلاء".‏

وأشار رشاد إلى أنه لا يهتم بالتريندات، ولا تشغل باله أبدا، وكل ما يشغله هو عمله، بالإضافة إلى أنه فوجئ بلقاء طليقته بحفل التكريم الأخير الذى اهتمت به صفحات السويشيال ميديا، وأكد أنه يعتبرها مثل أى إنسان يتم تكريمه.

وقال رشاد أيضا إنه تعرض لمعوقات في حياته في عالم الفن خاصة فى من الناحية الإنتاجية كانت سببا في تأخيره في مشواره الغنائى، ومن أهم المطربين في وجه نظره قال: "بهاء سلطان هو أفصل من قدم الفن الشعبى الشيك بصوت وسلطنة وكلام ولحن محترم".

من ناحية أخرى يظهرالمطرب الشاب محمد رشاد بشخصيته الحقيقية ضمن أحداث مسلسل "ملف سرى" بطولة الفنان هانى سلامة، ويقدم أغنية ضمن أحداث العمل الذى يعرض حاليا.

وتعد المرة الثانية للمطرب الشاب محمد رشاد ظهوره فى عمل تليفزيونى، حيث سبق وشارك بالتمثيل فى مسلسل "ليالينا 80" من بطولة غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وصابرين وهاجر الشرنوبي وحسني شتا ومحمد عادل ونهى عابدين ومحمد على رزق وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.

مسلسل "ملف سرى" تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، وبطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، محمد محمود عبد العزيز، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محسن محيى الدين، أحمد سعيد عبد الغنى، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

وتدور أحداث مسلسل "ملف سرى" حول انتشار عمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال المتمثلة في عائلة "المالكي" الذي كان لهم تعاملات اقتصادية كبيرة داخل السوق المصري من حيث عدد الشركات والمصانع الكبرى، والمعروف عن هذه العائلة النزاهة والأمانة، لكن تم كشفهم عن طريق بعض الرجال الشرفاء ليقعوا تحت يد المستشار يحيى عز الدين القاضي الذي يعتبر مثالا للنزاهة والشرف.