دراسة تكشف: القطط تعرف اسم مالكها وأسماء أصدقائها!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ 10 دقائق

عندما يتعلق الأمر بالحيوانات الأليفة، لا يتمّ التعرف عليها دائماً على أنها الأكثر ودية أو حتى الأكثر اجتماعية.

ولكن يبدو أنّ القطط أقل أنانية مما قد تظهر، لأنها لا تعرف فقط أسماء أصحابها ولكن أيضاً أسماء أصدقائها القطط.

نظر باحثون يابانيون إلى 48 قطة تعيش مع حيوانين أليفين آخرين على الأقل، إما في منزل عائلي أو مقهى للقطط.

سمع كل حيوان تسجيلاً لمالكه ينادي باسم قطة عاشوا معها.

ثم تومض صورة لتلك القطة على شاشة الكمبيوتر، أو صورة لقط مختلف في منزلهم.

قضت القطط الـ 19 المأخوذة من منازل العائلة وقتاً أطول في التحديق في الصورة عندما لم تظهر القطة التي تم استدعاء اسمها، وهو رد فعل شائع إذا فوجئت الحيوانات.

وعرضت تجربة منفصلة على القطط إما صورة لصاحبها أو أنفسهم عندما تم استدعاء اسمهم.

على الرغم من أنّ القطط الـ 26 التي شملتهم الدراسة لم يؤدوا بشكل جيد نسبياً، إلا أنّ أولئك الذين يعيشون في عائلة أكبر حدقوا لفترة أطول عندما لم تتطابق الصورة والاسم.

وقال مؤلفون من جامعة كيوتو أنّ النتائج تشير إلى أنّ القطط تعرف أسماء بعضها البعض وربما أسماء أصحابها.

وقالوا: “إنّ أحد التفسيرات المحتملة له علاقة بالمنافسة.”

“قد تتلقى القطة الطعام عندما ينادي المالك اسمها ولكن ليس عندما ينادي باسم قطة أخرى.”

“ومع ذلك، فإنّ القطط لا تتنافس أبداً مع البشر في أوقات الوجبات، لذا يكون لديك سبب أقل لمعرفة أسمائهم.”