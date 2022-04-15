كورتني كاردشيان استعارت ملابس حفل “غرامي” من هذا الشخص

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قد يكون بالأمر الصعب أن يبقى أحدٌ ما ضمن الدائرة المقربة من آل كاردشيان، لكن يبدو أن ستيفاني شيبرد (المعروفة باسم ستيف شيب)، هي عضو دائم مدى الحياة في تلك الدائرة، حتى إنهن يستعرن ملابسهن منها في بعض الأحيان.

وعن ذلك الأمر، كشفت كورتني كاردشيان، عبر حسابها على “إنستغرام”، أن جمبسوت “Et Ochs” الأسود، الذي ارتدته على السجادة الحمراء الخاصة بحفل جوائز غرامي 2022، لم تحصل عليه من قبل العلامة التجارية، بل استعارته من صديقتها المفضلة، والتي كانت تعمل سابقًا كمساعدة لشقيقتها كيم.

وقالت كورتني، في تعليقٍ لها على الأمر: “أنت تعرف أنها أفضل صديقة حقيقية، عندما لا يمكنك العثور على زي لحضور حفل غرامي، وتقرضك صديقتك زياً مناسباً من خزانة ملابسها، حتى إنها لم ترتده بعد”، كما نسبت الفضل إلى مصفف الشعر، غلين كوكو، في تسريحة شعرها التي أعادتنا للتسعينيات، وفنانة المكياج روكايل، التي حرصت على إظهار وجهها بأفضل صورة.

ومازح أحد متابعي كورتني في تعليقٍ له على الصورة التي أوضحت فيها ممن استعارت ذلك الجمبسوت، قائلاً بأنه إذا كانت كورتني لا يمكنها العثور على زي لحضور مناسبة، فلا أمل لدينا نحن أيضاً في إيجاد أي زي.

ويصل سعر القطعة الواحدة من ذلك الجمبسوت، الذي ارتدته كورتني، إلى 1395 دولاراً.

وكان خطيبها في ذلك الوقت، وزوجها الحالي ترافيس باركر، قد انضم إلى جانب كورتني على السجادة، مرتدياً بدلة سوداء من “جيفنشي”، تتألف من سترة وبنطالٍ وفوقها جاكيت باللون الفوشيا.

وبعد حفل الجوائز الذي أقيم في لاس فيغاس، استغل الزوجان وجودهما هناك، وأقاما “حفل زفاف” مرتجلاً في كنيسة One Love Chapel، دون رخصة زواج.

وارتدت كورتني لتلك المناسبة سترةً جلدية وبنطالاً مطابقاً باللون الأسود، وهي الإطلالة ذاتها التي اعتمدها العريس ترافيس، حيث ارتدى أيضاً سترة جلدية وبنطالاً مطابقاً، كما قام الثنائي بارتداء نظارات شمسية سوداء، بحسب ما أظهرته الصور التي شاركتها كورتني، عبر حسابها على “إنستغرام”، للإعلان عن زواجها.