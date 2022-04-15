آخر مستجدات الحالة الصحية للفنان سمير صبري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف مصدر طبي مطلع على الحالة الصحية للفنان المصري القدير سمير صبري عن عدم استقرار وضعه خلال الأيام الماضية متأثرًا بالحالة النفسية خاصته بعد تأجيل إجراء عمليته الجراحية للمرة الثالثة على التوالي.

وأضاف المصدر الطبي أنه من المفترض انتهاء كافة التحاليل الطبية الخاصة بالفنان المصري الكبير إلا أنه يواجه صعوبة في إجراء العملية الجراحية منذ دخوله المستشفى بسبب سنه الكبير، وهو ما يهدد حياته.

ومن المقرر أن يجري الفنان سمير صبري عملية جراحية في القلب لتغيير الصمام الميترالي كأثر جانبي لإصابته بمرض السرطان منذ أكثر من عام قبل أن يتعافى منه.

وسجل الفنان سمير صبري حلقات إذاعية خلال شهر رمضان المبارك عبر إذاعة الأغاني النصرية بعنوان ” فوازير سمير بيكلم مين”، وذلك بعد تأجيل إذاعتها العام الماضي.