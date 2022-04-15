أستاذ الفقه في الأزهر يدافع عن فاتن أمل حربي.. “فضح شرذمة أوصياء الدين”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكد أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر، الدكتور سعد الدين الهلالي أن مسلسل “فاتن أمل حربي”، الذي يُعرض خلال شهر رمضان الحالي، أظهر معدن الأغلبية المصرية الطيبة التي تجتمع بفطرتها السوية لحماية الضعيف، وجبر خاطر المكلوم، والشد من أزر المظلوم، وإكرام الضيف والتواصي به خيرًا.

وجاء ذلك ردًا على الجدل المثار حول المسلسل الذي قام الهلالي بمراجعته من الناحية الفقهية وأكد أنه راجع القضايا المتناولة فيه بتدقيق شديد وعناية.

وأشار الهلالي عبر حسابه الرسمي في موقع “فيس بوك” اليوم، إلى أن مسلسل “فاتن أمل حربي” فضح شرذمة أوصياء الدين وجهلهم بفقههم المتجدد، وكشف أعدادهم المحدودة التي فرضت نفسها بغليظ القول وعسر الرأي وتشدد الفتوى، واصطادت ضحاياها بالجعجعة والغيبة والنميمة وافتراء الكذب وهتك أعراض مخالفيهم وبكاء التماسيح وادعاء المظلومية تحت ستار نصرة الدين لإنفاذ ظلمهم بهدم الكرامة الإنسانية للعامة، وإضاعة حقوق المرأة الفطرية، والافتئات على الآخرين.

وأكد أستاذ الفقه على أن كل ذلك تسبب في تشويه صورة الدين البريئة التي تأخذ بيد الإنسان وتخدمه وترفع قدره بحرية الاختيار، دون الطبقية المقيتة بين عوام المؤمنين وبين أوصيائهم.

وتسبب مسلسل “فاتن أمل حربي” في حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي لتناوله قضايا تتعرض لها المرأة بعد الطلاق مثل الولاية التعليمية للأطفال، وحضانتها للأبناء في حال زواجها مرة أخرى.

مسلسل “فاتن أمل حربي” بطولة نيللي كريم وهالة صدقي ومحمد ثروت وشريف سلامة، وهو من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج محمد العدل.