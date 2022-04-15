شكرا لقرائتكم خبر عن فاتن أمل حربى الحلقة 14.. محمد التاجى يمنح نيللى كريم شقة فى الخفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل فاتن أمل حربى، للنجمة نيللى كريم، المذاع على قناة Cbc، بمحاول شاب يستقل الدراجة بخطف الشنطة من "فاتن" نيللى كريم، والتى تحتوى على مليون جنيه ولكنها سيطرت على الموقف وأسقطته أرضا وتلقى علقة ساخنة.

ذهب "شفيع" محمد التاجى إلى مركز استضافة المرأة وقابل "راندا" محامية المركز وأعطاها عقد شقة من أجل منحها لـ "فاتن" على أن يبلغوها بأن رجل أعمال هو من منحها ذلك ودون ذكر اسمه، وذلك لأن "فاتن" لديها عزة نفس وكرامة.

قضت المحكمة برئاسة "المستشار داوود" بوجوب رؤية الأب والجدة لابنتيه فى مركز شباب تابع للسكن بشكل دورى ومسجل فى سجلات محكمة الأسرة، وبعد انتهاء الجلسة استوقف "سيف" شريف سلامة "فاتن" وسألها عن مبلغ "المليون جنيه" الذى كان من المقرر أن تعطيه له ولكنها رفضت وحاول الاعتداء عليها ولكن المحامى "شكيب" محمد ثروت استطاع أن ينقذ الأمر.

واختتمت الحلقة بعد استلام "فاتن" نيللى كريم للشقة والتى تعلم بحصولها عليها من رجل أعمال قام بدفع إيجارها لمدة عامين، كما أن الشقة مفروشة بالكامل.

مسلسل "فاتن أمل حربى" يتناول قضية هامة من قضايا المرأة وألا وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء في حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.

والمسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.