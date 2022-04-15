شكرا لقرائتكم خبر عن الكبير أوى 6 الحلقة 14.. العترة يتعرض للتنمر فى المدرسة والكبير يتدخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة 14 من مسلسل الكبير أوى 6، بمرض العترة "مصطفى غريب" ابن الكبير "أحمد مكى" ويأتى دكتور ربيع "بيومى فؤاد" للكشف عليه ومعرفة سبب تعبه ويكتشف الكبير أن العترة ليس مريضا ولكن يوجد بنت فى المدرسة تتنمر عليه وذلك لحجمه الكبير.

ويذهب الكبير إلى المدرسة مع العترة ويقابل الناظر ويريد منه أن يحل الموضوع و ينقل البنت من الفصل أو ينقل العترة و لكن يبلغه أنه سوف يتدخل لوقف تنمر البنت ثم يأتى الكبير بها إلى الدوار ويطلب منها عدم التعرض لنجله العترة ولكن تبلغه أنها ليست خائفة منه.

وفى اليوم التالى تظل البنت تتنمر على العترة وتطلب منه عدم الاشتراك فى المسرحية، ويعود العترة للدوار فى حزن شديد تتحدث معه مربوحة "رحمة أحمد" وتقنعه بأن يشترك فى المسرحية ولا يسمع لتنمر البنت عليه وبالفعل يأخذ دورا فى المسرحية.

ويعرض مسلسل " الكبير أوى 6” فى تمام الساعة 6:20 مساء، على أن يعاد فى تمام الساعة 1:50 بعد منتصف الليل و2:00 مساء اليوم التالي، ويعرض حصرياً على قناتى ON وON دراما ومنصة Watch it الرقمية .

مسلسل "الكبير أوى" من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندى.