شكرا لقرائتكم خبر عن فى بيتنا روبوت 2 الحلقة 14.. عصابة تهاجم شركة هشام جمال وتخطف كل الموجودين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 14 من مسلسل فى بيتنا روبوت 2 ، التى تذاع على قناة الحياة الساعة السادسة والنصف مساءً، بطولة هشام جمال وليلي أحمد زاهر، الكثير من الأحداث والمواقف الكوميدية، حيث ذهبت دكتورة عبلة لمنزل سارة " ليلى أحمد زاهر" عن طريق الخطأ فلم تكن سارة هى المقصودة بالزيارة، ولكنها أبت أن تعود وجلست تنتظر سارة التى طلبت منها أن تساعدها بأن يتمسك بها يوسف "هشام جمال " بشكل أكبر فتقترح عليها دكتورة عبلة أن تغير لون شعرها وشكلها وكذلك ملابسها فتجعلها تظهر بشكل غريب نوعا ما.

علي جانب آخر، تهاجم عصابة شركة يوسف " هشام جمال " باحثين عن هادى " أحمد رمزى" الأوفيس بوى، ومعهم صورة طفل يحاولون أن يعثرون عليه من خلالها، ولكن لم يجدوه فى الشركة فأمر رئيس العصابة "محمود الليثى" بأخذ كل الموجودين فى الشركة وترك السيدات فقط، وكان من ضمن المقبوض عليهم هدير السكرتيرة "دنيا سامى" التى حاولت أن تقنعهم أنها بنت وليست ولد من خلال مشهد كوميدى ولكن بلا فائدة.

مسلسل فى بيتنا روبوت بطولة هشام جمال، شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، دنيا ماهر، محمد أوتاكا، طه دسوقى، مى دياب، وعدد من ضيوف الشرف منهم شيرى عادل والعمل فكرة أحمد محيى وأحمد المحمدي وسيناريو وحوار عمرو وهبة وإخراج أسامة عرابى وإنتاج شركة روزناما للمنتج هشام جمال.

وتدور قصة الجزء الثاني حول ظهور مهندس منافس جديد ليوس (هشام جمال) بشركة منافسة ويقوم بتصنيع روبوت منافس يتميز بالقوة اسمه "متين" وتدور بينهم مسابقات لتحديد الروبوت الأفضل على مدار الحلقات، وعلى الجانب الآخر، يفاجئ يوسف وساره بحملها فى أول حلقة وتظهر معاناة ومشاكل االزواج فى فترة الحمل.