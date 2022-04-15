شكرا لقرائتكم خبر عن فاتن أمل حربى الحلقة 14.. شريف سلامة يصفع نيللى كريم 10 أقلام بمشهد فلاش باك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل فاتن أمل حربى، للنجمة نيللى كريم، المذاع على قناة Cbc، بمشهد فلاش باك أثناء عودة "فاتن" نيللى كريم للمنزل بعد اكتشافها بأن الذهب الخاص بها صينى وليس ذهبا حقيقيا.

وعاتبت "فاتن" زوجها "سيف" شريف سلامة بعد اكتشافها ذلك، وأخبرته بأنها كانت تريد بيع الذهب من أجل دفع مصاريف مدرسة البنات بسبب الأزمة المالية على حسب قولها، ولكنه انهال عليها بالضرب وصفعها ما يقرب من 10 صفعات على الوجه وقام بخلع الذهب كله من يدها.

مسلسل "فاتن أمل حربى" يتناول قضية هامة من قضايا المرأة وألا وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء فى حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.

والمسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.