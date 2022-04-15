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“آبل” قلقة على خصوصية “آي فون”

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حمل رئيس شركة “آبل” تيم كوك على محاولات ضبط المتجر الإلكتروني التابع للمجموعة الأميركية العملاقة (آب ستور)، مؤكداً أن هذه المشاريع تهدد خصوصية مستخدمي هواتف “آي فون”.

وسعى كوك إلى حشد الدعم في وقت يسعى مسؤولون سياسيون في الولايات المتحدة وخارجها، إلى إرغام “آبل” على السماح لمستخدمي هواتف “آي فون” بتحميل تطبيقات محمولة من خارج متجرها “آب ستور”.

وقال كوك: “نحن قلقون للغاية من التشريعات التي من شأنها نسف حماية الخصوصية وسلامة الخدمات”، لافتاً إلى أن “المخاطر التي نواجهها لا تقوّض بياناتنا فحسب بل أيضاً حريتنا كبشر”. 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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