جوني ديب يكذب ادّعاء هيرد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سعى محامو الممثل العالمي جوني ديب إلى تكذيب ادّعاء زوجته السابقة أمبير هيرد بأنّه رماها بهاتف محمول وأصابها في وجهها.

وتأتي الشهادة التي أدلى بها أيزك باروك، وهو صديق قديم لديب، في اليوم الثاني على بدء المحاكمة في قضية تشهير رفعها نجم “بايرتس أوف ذي كاريبيين” ضد هيرد.

ورفع ديب (58 عاماً) دعوى تشهير ضد زوجته السابقة بعدما وصفت الأخيرة نفسها بأنها “ضحية للعنف الأسري” مطالباً بتعويض قدره خمسين مليون دولار.

وقامت هيرد بهجوم مضاد على ديب، ورفعت دعوى تشهير ضده مطالبة بتعويض قدره 100 مليون دولار، وادّعت أنها تعرضت لـ”عنف جسدي وسوء معاملة” من جانبه.