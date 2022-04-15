“يوتيوب” يطرح ميزة جديدة لصناع المحتوى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت منصة “يوتيوب” لمشاركة مقاطع الفيديو، عن ميزة جديدة تمكّن صناع الفيديوهات القصيرة من استخدام أجزاء من مقاطع الفيديو الطويلة في المقاطع الصغيرة.

وكان صناع المحتوى على “YouTube shorts” قادرين على استخدام مقاطع صوتية قصيرة فقط على مقاطع الفيديو القصيرة، لكن مع الميزة الجديدة سيكون بإمكانهم قص مقاطع صغيرة بين ثانية إلى 5 ثوان من الفيديوهات الطويلة الموجودة على منصة “يوتيوب” ووضعها في الفيديو القصير.

وأوضحت إدارة المنصة أن هناك مقاطع فيديو لا يمكن استخدام أجزاء منها إلا بعد استئذان صاحبها، خاصة تلك المقاطع التي تتضمن حقوق طبع ونشر للشركات الكبرى، لكن من دون ذلك فإنه يمكن استخدام أي مقطع من مليارات الفيديوهات الموجودة على “يوتيوب”.

وبحسب موقع “theverge”، فإن الميزة الجديدة تبدأ في الظهور لدى مستخدمي نظام التشغيل iOS في الأسابيع المقبلة. بعد ذلك، تصل إلى مستخدمي نظام Android في وقت لاحق من العام الحالي.

وكانت منصة “يوتيوب” قد أعلنت مؤخراً طرح إمكانية الوصول إلى “YouTube shorts” من خلال أجهزة الكمبيوتر والألواح الإلكترونية في الفترة القصيرة المقبلة، في إطار محاولة من المنصة منافسة تطبيق “تيك توك” الرائد في مجال مقاطع الفيديو القصيرة.