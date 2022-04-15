مي كساب: محمد هنيدي الأكثر نجاحاً على السوشيال ميديا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّت الفنانة مي كساب ضيفةً على برنامج “اتنين اتنين”، الذي تقدّمه إيناس سلامة الشواف على راديو إنرجي 92.1، حيث كشفت عن الكثير من الثنائيات في حياتها وموقفها منها.

وتحدثت مي عن ثنائية النجاح والفشل قائلةً إنها حين تقدم عملاً ناجحاً لا تنام وتظل تبحث عن اسمها وعن تعليقات الجمهور عليه.

أما في حال فشل أي عمل لها فتواجه نفسها بالحقيقة وتبحث عن أسباب الفشل، لكي تتفاداها في العمل المقبل، مشيرة إلى اهتمامها بآراء الجمهور والنقاد حتى وإن لم تكن إيجابية.

وأشارت إلى اهتمامها بالآراء السلبية حتى وإن كانت قليلة موضحةً: “بيفرق معايا الشوية القليلين اللي متضايقين مني”، لافتةً إلى “أن النقد البنّاء من شخص يرغب في تحسّنك دائماً، سواء الجمهور أو النقاد، وكذلك التشجيع بيطيرني في السما”.

وعن ثنائية التفاؤل والتشاؤم، قالت إنها عقلانية في هذا الأمر، باستثناء بعض الحالات التي تراجع فيها نفسها فيها ولا تتمادى كثيراً.

أما عن الحب والكره، فقالت إنها أكثر شخص تظهر عليه علامات الحب والكره، وتُبدي عدم إعجابها بأي شخص من خلال إيحاءات بوجهها… “بيعرفوا على طول من بصّتي”.

وأشارت مي كساب إلى أنها تحب الأقوال والأفعال بشكل متساوٍ، وإنها دائماً تتعامل مع عملها بعين ناقدة.

وأشادت بمنظومة الفنان محمد هنيدي على السوشيال ميديا، ووصفتها بأنها الأكثر نجاحاً، خاصة الشخص الذي يتولى التعبير عنه عبر حساباته ويحافظ على شخصية هنيدي.

وكشفت عن خوفها الدائم من المرض، وأنها لا تحب أن يتحمل شخص مسؤوليتها في هذه الأزمات، موضحةً:” كنت مدمنة شيشة وبطّلتها من 7 سنين زي عادات سيئة كتير عشان صحتي لإني محبش حد يقعد بيا… الواحد كل ما يكبر في السن دايرة علاقاته بتقل… وبقت متعة عندي أقعد ساكتة في الأوضة لوحدي… ومبقاش الحضور والغياب مهم إلا الناس القريبة مني”.

وعلى مستوى العمل، فإن الحضور والغياب فنياً أمر مهم جداً بالنسبة الى مي إذ قالت: “البعيد عن العين بعيد عن القلب… واتقال عليا في وقت من الأوقات دي اتجوزت وقعدت في البيت وتليفوني مكنش بيرن… وكنت بقول هما نسيوني ولا إيه؟”.

وكشفت مي كساب أنها ستخضع لجراحة في المرارة بعد عيد الفطر وانتهائها من تصوير مشاهدها في مسلسل “أحلام سعيدة”، مشيرةً إلى أنها ستعود لاستكمال “الدايت” حفاظاً على صحتها، ومؤكدةً أنها تخاف من الموت كي لا تترك بناتها بمفردهن.