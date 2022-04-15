سمية الخشاب توجه رسالة تهديد عامضة لشخص مجهول

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة سمية الخشاب عبر حسابها الخاص في “تويتر” تغريدة وجّهت من خلالها رسالة تهديد غامضة وشديدة اللهجة الى شخص مجهول وأثارت بها العديد من التساؤلات، حيث كتبت قائلةً: “حوّر براحتك، وهعمل نفسي مصدّقاك، بس بلاش تأفور مبحبش حد يشوفني ساذجة”.

يُذكر أن سمية الخشاب دائماً ما تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تدويناتها الكوميدية أو التي تسخر فيها من بعض الأمور، أو تُبدي من خلالها رأيها في أحد الموضوعات، مما يجعلها تتصدر “تريند” السوشيال ميديا.

وأخيراً، تصدّرت سمية الخشاب “التريند” بعد تعليقها على صفع النجم العالمي ويل سميث لـ كريس روك، في حفل الأوسكار، منتقدةً بذلك فعل الأخير، بسبب سخريته من زوجة سميث المريضة… وكتبت سمية الخشاب تغريدة عبر حسابها في “تويتر” قالت فيها: “يعني أنا شايفة إنه ويل سميث لما صفع كريس، إنه تصرف مندفع، وكان ممكن يتصرف تصرف أذكى، لكن لما أوبخ حد بالذوق، وأشهّد عليه الناس ده قمة الذكاء ورد الاعتبار” .