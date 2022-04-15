كيم كارداشيان تثير الجدل مع شقيقتها في ديزني لاند.. جولة VIP بقيمة 3 آلاف دولار!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان وشقيقتها كلوي موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد قيامهما برحلة إلى مدينة الملاهي الشهيرة ديزني لاند، حيث استغلتا فرصة “اولوية الوصول” إلى الألعاب مع أطفالهما.

ووفق موقع “ديلي ميل”، فقد تم دفع مبلغ ضخم يصل إلى 2975 دولاراً، لقيام النجمتين بجولة لكبار الشخصيات (VIP) مع أطفالهما الصغار في “أسعد مكان على وجه الأرض”.

ولقد تمت مشاركة مقطع فيديو على تيك توك يُظهر النجمتين جالستين مع أطفالهما في “فناجين الشاي” الشهيرة في ديزني لاند.

وكانت جميع فناجين الشاي الأخرى المحيطة بهم فارغة بشكل ملحوظ، على الرغم من طابور الضيوف الطويل الذين كانوا ينتظرون دورهم. وحصد الفيديو أكثر من 443800 مشاهدة و44300 إعجاب، مع عدد من التعليقات الّتي تم التساؤل من خلالها عن سبب عدم قيام أي شخص “بإطلاق صافرات الاستهجان”.