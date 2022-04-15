للمرة الأولى منذ عام 1970.. الملكة إليزابيث لن تشارك بقداس الفصح

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدر قصر باكنغهام قراراً ينصّ على عدم مشاركة الملكة إليزابيث الثانية في قداس عيد الفصح يوم الأحد في كنيسة القديس جاورجيوس في وندسور، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1970، حيث سيحلّ مكانها “أفراد من العائلة الملكية”.

ومن الجدير بالذكر أن الملكة، البالغة من العمر 95 عاما، تعاني من مشاكل صحية أبطأت حركة جسدها وصعبت حركة التنقل لديها.

وانسحبت الملكة الأسبوع الماضي من “خدمة ماوندي”، وهو تقليد سنوي في زمن عيد الفصح يُقام في قلعة وندسور قبل ثلاثة أيام من يوم العيد، ليحلّ مكانها الأمير تشارلز وزوجته كاميلا.