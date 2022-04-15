سوزان نجم الدين تعترف: دور كاريس بشار في “كسر عضم” كان لي واعتذرت!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أشادت الممثلة السوريّة سوزان نجم الدين بمسلسل “كسر عضم” الّذي يُعرض خلال شهر رمضان المبارك الحالي.

وقالت “نجم الدين” ضمن برنامج “تفاعلكم” عبر قناة “العربيّة” أن “مسلسل “كسر عضم” عمل عظيم وتحية لمخرجته رشا شربتجي وكلّ العاملين فيه”.

وكشفت سوزان نجم الدين أنها اعتذرت عن المشاركة في العمل بسبب ارتباطها بتصوير عمل جديد في بيروت، وأضافت “دور كاريس بشار في كسر عضم كان لي”.

ويضم مسلسل “كسر عضم” مجموعة من ألمع نجوم الدراما السورية وأبرزهم كاريس بشار، قمر خلف، لورا أبو أسعد، رشيد عساف، فراس إبراهيم، محمود نصر وسواهم.

يتناول المسلسل الصراع بين الخير والشر ومحاربة الفساد وهو من إنتاج “كلاكيت للإعلام والإنتاج الفني والتوزيع” للمنتج اياد ابرهيم نجار وكتابة علي معين صالح ومعالجة درامية لرانيا الجبان واخراج رشا هشام شربتجي.