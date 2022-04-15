بعد اجتماع أبطال “فريندز” العام الماضي.. لقاء يجمع اثنين منهما في هوليوود

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رصدت عدسات الكاميرا نجمتي مسلسل “فريندز” الشهير، جينيفر أنيستون (راشيل) وكورتني كوكس (مونيكا)، أثناء خروجهما من أحد الفنادق في هوليوود.

وبحسب موقع ديلي ميل، فكانت أنيستون وكوكس تتناولان العشاء في مطعم تاور بار، الّذي يتردد عليه أكبر نجوم هوليوود. وجاء لقاء النجمتين بعد مرور أسبوع على انتهاء جينيفر أنيستون من التصوير في باريس لفيلمها الجديد “Murder Mystery 2” مع الممثل الكوميدي آدم ساندلر.

يُذكر أن أبطال مسلسل فريندز، وهم جينيفر أنيستون، كورتني كوكس، ليزا كودرو، ماثيو بيري، مات لو بلان وديفيد شفيمر، كانوا قد اجتمعوا مجدداً لتصوير حلقة مميزة في أيار 2021.