شيرين عبد الوهاب نجمة “ليالي ياس” في عيد الفطر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت جزيرة ياس، إحدى أبرز وجهات الترفيه الرائدة في العالم، عن إطلاق باقات إقامة مميزة تتيح للزوار الاستمتاع بحفلات نخبة من الفنانين وعلى رأسهم النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، ضمن سلسلة حفلات ليالي ياس التي تُقام في (الاتحاد أرينا) على مدى يومين خلال عيد الفطر السعيد.

كما تتيح الوجهة للزوار الاستمتاع بعروض الألعاب النارية المميزة التي تبدأ من الساعة 9:00 ليلاً على ياس باي طوال ليالي عيد الفطر.

وتشمل الحفلات في عيد الفطر، سهرة فنية تحييها النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، ويشاركها فيها الفنان العراقي كاظم الساهر.

ويمكن لزوار الوجهة حجز إقامتهم بين 2 و5 مايو القادم من الآن، والاختيار بين ثلاث باقات إقامة مميزة مع إمكانية حضور إحدى الحفلات أو كلتيهما. كما يحصل الزوار ممن يحجزون إحدى باقات الإقامة على خصم بقيمة 25% على بطاقات الحضور الذهبية.