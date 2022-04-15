شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال ومصطفى قمر والليثى وشيبة نجوم سهرات رمضان الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى عدد من نجوم الغناء العديد من السهرات الرمضانية فى أماكن مختلفة مساء اليوم الجمعة، حيث يحيى حمادة هلال ومصطفى قمر وأحمد شيبة سهرة رمضانية فى القاهرة الجديدة، أما المطرب محمود الليثى يحيى سهرته الرمضانية بالشيخ زايد.

ويشارك الفنان حمادة هلال فى رمضان بمُسلسل "المداح _أسطورة الوادى" ويشاكره فى البطولة كل من، هبة مجدى، دنيا عبد العزيز، وأحمد بدير، وخالد سرحان، وأحمد عبد العزيز، وكمال أبورية، وحنان سليمان، وآخرين، ومن تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

أما المطرب أحمد شيبة فكانت آخر أعماله أغنية "القلب جالو هبوط"، من كلمات وألحان خالد سلطان وتوزيع اسلام شيبسى، وتم تصوير الكليب في دبى وهو من إخراج يوسف شيبه.

يذكر أن المطرب محمود الليثى يعيش انتعاشة فنية، حيث انتهى من تسجيل عدد من الأغانى الجديدة خلال الفترة الأخيرة، فضلا عن انتهائه من تصوير أحدث أغانيه بعنوان "اللى جرالى"، بطريقة الفيديو كليب وتم تصويرها ما بين إنجلترا وأمريكا على أن يتم طرحها فى عيد الفطر المبارك.