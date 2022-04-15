شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد وعبد الباسط حمودة يحييان سهرة رمضانية فى التجمع الخامس اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم محمد فؤاد، مساء اليوم الجمعة، سهرة رمضانية بأحد الأماكن بالتجمع الخامس، ويقدم خلالها باقة مميزة من أشهر أغنياته، كما يحيى نجم الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة سهرة رمضانية أخرى بالتجمع الخامس أيضا، ويقدم خلال عددا من أغنياته الشعبية المحببة لدى جمهوره.

وطرح عبد الباسط حمودة مؤخراً أغنيته الجديدة "عايز فلوس"، التى يشاركه فيها بالغناء المطرب الشعبى حمزة الصغير، والتى تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب، داخل استوديو مصر، من كلمات إسلام المصرى، ولحن حمزة الصغير، وتوزيع ساسو، وإنتاج سلطان الشن، وإخراج أشرف رمضان.

ودخل النجم محمد فؤاد الاستوديو خلال الأيام الماضية، بعدما وقع اختياره على أغنية جديدة من كلمات محمد بندارى، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع محمد عمار، وتحمل الأغنية الطابع الدرامى، لكنه لم يستقر على اسمها حتى الآن.

وانتهى النجم محمد فؤاد من تسجيل أغنية جديدة تحمل توقيع الملحن الشاب محمد شحاتة، بعد مرور عام كامل على طرح آخر أغنياته "أحكيلك" التي تعاون فيها مع الشاعر أسامة محرز والملحن وليد سعد .

وكان النجم محمد فؤاد قد وعد جمهوره ومحبيه أوائل العام الماضى 2021 بصدور ألبوم غنائى بطرح أغنية منفردة كل شهر عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، وكان آخر أعمال محمد فؤاد الغنائية كليب أغنية "سلام" والذى طرحه فى شهر أكتوبر من العام الماضى، وهى الأغنية التى كتب كلماتها أمير طعيمة من ألحان مصطفى محفوظ وتوزيع توما، وتم تصوير الكليب من خلال عدد من حفلات فؤاد في أكثر من مكان.