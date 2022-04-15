شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسنى يشوق متابعيه لحلقة اليوم من مكتوب عليا بهذه الصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الأحداث ستزداد سخونة فى حلقة اليوم الجمعة من مسلسل "مكتوب عليا" للنجم أكرم حسنى، حيث كشف أكرم عن صورة لشخصيته فى المسلسل "جلال" وهو نائم على سريرة ويتحدث فى هاتف وهو فى غاية السعادة وعلق على الصورة من خلال حساب الإنستجرام الخاص به بـ"افتكروا الضحكة دى كويس.. مكتوب عليا.. رمضان 2022".



اكرم حسني في مكتوب عليا



اكرم حسني

وبدأت الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل "مكتوب عليا" بمشهد انتحار خالة جلجل الفنانة عزة لبيب، والدة روقة "أيتن عامر"، بعد أن علمت أن جلجل يرغب في الزواج من سلمى "هنادي مهنا"، وخلال العزاء طلب جلجل ببجاحه أن تقوم روقه بالاتصال بسلمى وإبلاغها أنها لا تحبه، يذهب إليه بدوي "عمرو عبدالجليل" إلى المنزل متحججا بالعزاء، ثم تذهب سلمى أيضا لتقديم واجب العزاء.

وخلال العزاء في المنزل تبلغ روقه عائلة جلجل بأنه خطب سلمى، وفي ظل أجواء العزاء لا يبالي جلجل، فتغضب منه والدته، ويسعى بدوي لأن يستقطبه خارج المنزل في حين يحاول جلجل التهرب منه ولكن لا يتمكن من ذلك.

ثم يقوم بدوي وشاهين باختطاف جلجل وتهديده بالقتل، فيكشف لهم جلجل أنه يعرف الحقيقة كاملة في تفاصيل الميراث من زوجته، فيتفهم بدوي الأمور ويتراجع في قرار قتله ويتركه في الشارع ويرحل، وعندما يعود جلجل إلى منزله يجد روقه في انتظاره، ثم تتصل به سلمى لتعرف موقف أسرته من خطوبته لها، وتدور مكالمة شاعرية بينهما، في حين تتنصت روقه عليهم وهي تبكي مما تسمعه بأذنها.

يصحو جلجل من نومه في اليوم التالي فيجد مكتوبا على يده كلمات (العين الحمرا) و (الشمعة الأخيرة)، فيبدأ رحلة جديدة للبحث عن تفسير هذه الكلمات، وعندما يخرج من غرفته يجد والدته جالسه وغاضبة منه، فتبلغه جليلة شقيقته الصغرى "هنا زهران" بأن الأسرة بأكملها غاضبة منه ولا يرغبون في التعامل معه، ثم يدخل علاء "محمد طعيمة" ومعه جيجي "هلا زهران" في خناقة مع البواب أمام جلجل بسبب مفتاح الاسانسير.

يذهب جلجل إلى الشركة التي أصبح مالكها بحكم ميراث زوجته شقيقة بدوي، ويتصل بصديقه سيد "محمود السيسي" ليلحق به في الشركة، ثم يذهب جلجل إلى الشركة ويستدعي كافة الموظفين ويبدأ في إظهار العين الحمرا لهم تطبيقا للكلمة التي ظهرت على يده، ويبلغهم أنه أصبح رئيس مجلس إدارة الشركة، ويشتبك مع الموظفين وينفعل عليهم.

يعرف بدوي أن جلجل ذهب للشركة فيقرر الذهاب له، ويصل سيد "محمود السيسي" إلى الشركة فيكتشف أن جلجل أصبح صاحب الشركة، ويصطحبه في جولة بالشركة، ويبدأ فب التعرف على طريقة سير العمل في الشركة وتفاصيلها، فيصل بدوي إلى الشركة ويسأله عن سبب وجوده في الشركة، فيبلغه جلجل أنه صاحب الشركة وله الحق في الإدارة، ويدخل فب خناقة معه فيضربه بالقلم أمام الموظفين، ثم يهرب من الشركة.

تتصل سلمى بجلجل وتبلغه أن والدها يرفض خطوبتهما، وتقول له أن عيد ميلاده اليوم، فيطلب أن يذهب له ويحضر معهم، ويلتقي جلجل بوالد سلمى الذي يصدمه ويبلغه أنه غير قادر على الزواج من ابنته وأنه فقير ومريض عقلي ولن يزوجه من ابنته، فيعتذر له جلجل مجددا عن الموقف الذي حدث بينها سابقا، ثم يقول له أنه تراجع عن قرار الزواج من ابنته ولكنه يحبه ويحترمه ويقدره، ويبلغه أن سلمى ستكون صديقته فقط، فيعزمه على تورتة عيد الميلاد.

في نفس التوقيت يحاول صديق والد سلمى أن ابنه يرغب في خطوبتها، ثم يقوم صديق والدها بإبلاغها إن والدها وافق على خطوبتها، فتظن أن العريس هو جلجل، وعندما يقوموا بإطفاء شمع عيد الميلاد، ويطلب والد سلمى من جلجل ألا يفتح موضوع زواجهما مره أخرى، وعند إطفاء الشمع يسقط والد سلمى مغشيا عليه فتمسح الكلمة من على يد جلجل.

الجدير بالذكر أن مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وأخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.

يشار أن مسلسل "مكتوب عليا" من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري بمشاركة والمتحدة للخدمات الإعلامية.

يعرض مسلسل "مكتوب عليا" على شاشة قناة "dmc" يوميا في تمام الساعة 6.45 مساء، ويعاد في تمام الساعة 1.45 صباحا، و 6 صباحا.