بالصور: مراهقة أوكرانية توثق معاناتها مع القصف بهذه الرسوم

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 أبريل 2022 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

عندما أصاب صاروخ روسي أحد المباني السكنية فى مدينة “ماريوبول” الأوكرانية المحاصرة في أوائل مارس، أخرجت كارينا إيفاشينكو، البالغة من العمر 14 عاما، قلمًا ودفترًا وبدأت في الرسم.

وقالت إن ذلك لم يساعدها في صرف انتباهها عن الحرب في الخارج فحسب، بل سرعان ما أصبح آلية التأقلم الخاصة بها أثناء عيشها تحت قصف قوات العدو، وواجهت مخاوفي، فقد كنت خائفة من الحرب وعندما أطلقوا النار في الشوارع والجدران كانت تهتز”.

لجأت ايفاشينكو وعائلتها إلى الطابق السفلي من شقتهم لمدة أسبوعين تقريبًا، وهربوا منذ ذلك الحين إلى بولندا، فصورت كارينا إيفاشينكو نفسها على أنها شخصية كرتونية في رسوماتها، بحسب ما نشر موقع “مترو”.

ووسط ضجيج صفارات الإنذار وطائرات الاقتراب والقصف، وجدت إيفاشينكو ملاذًا من خلال فنها، فصورت نفسها كشخصية كرتونية في رسوماتها، معبرة عن مشاعرها وأفكارها وخبراتها، وتحكي بعض رسوماتها التوضيحية عن الأصوات التي سمعتها، بينما تصور أخرى مشاهد من الحياة اليومية في أوكرانيا.

وخلال الوقت الذى كانت فيه عائلة إيفاشينكو تحتمى في الطابق السفلى، لم يكن لديهم كهرباء أو تدفئة أو إمدادات مياه، وأضافت إيفاشينكو: “عندما خرجت من الطابق السفلي إلى الشارع، اشتعلت النيران في جميع المنازل، ودخان أسود في كل مكان، وكل المنازل، وكل الزجاج، إنني لم أر أبدا أي شيء مثل ذلك كان الجحيم!

وكانت إيفاشينكو ووالدتها وجدتها وجدها من بين أولئك الذين تمكنوا من الفرار من ماريوبول والوصول إلى بر الأمان في مدينة كراكوف البولندية، ومع ذلك اضطر والد إيفاشينكو إلى البقاء.

ويستمر حتى اليوم الغزو الروسي على أوكرانيا، منذ الـ 24 من شباط رغم التنديد الدولي بما تقوم به روسيا في أوكرانيا من “جرائم حرب” حسب ما وصفه معظم الدول.

رسوم تحت القصف