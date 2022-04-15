بطل جديد من متلازمة داون.. يتحدى الصعوبات في رفع الاثقال

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 أبريل 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

يصاب ملايين الأشخاص بأمراض خطيرة وغريبة ونادرة حول العالم، فمن النادر أن نسمع عن شخص يتخطي مرض صعب وشديد الخطورة والذى قد يكون علاجة صعب بل لا يوجد أيضاً، ولكن هناك من يحاول التأقلم والتطوير من نفسه مثل هذا البطل الحقيقي.

وقام مصاب بمتلازمة داون يدعى دان ماكجولي بتحدي أصابته بهذا المرض وتحدى توقعات الأطباء الذين قالوا إنه لن يتمكن من تحقيق أي شيء في حياته، بعدما تحول إلى بطل في رفع الأثقال على مستوى العالم، بحسب “ميترو “الإلكتروني.

وحصل اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً، والذي يعاني من متلازمة داون، على ميدالية ذهبية ثلاث مرات في بطولة الكومنولث لرفع الأثقال وأصبح بطل العالم في فئة وزنه.

وعلى الرغم من أن الأطباء كانوا قد أخبروا عائلته بأنه لن يكون قادراً على تقديم أي مساهمة قيمة للمجتمع، إلا أن دان ينوي إضافة ميدالية ذهبية رابعة، إلى رصيده قريباً.

وليس هكذا فقط حيث تغلب دان على الصعاب في حياته، بعد أن خضع لجولتين من جراحة القلب المفتوح، إضافة إلى معاناته من التوحد وفقدان السمع في أذنه اليسرى.

و قالت والدته جوديث: “لقد تعرض للعديد من النكسات قال الأطباء إنه لن ينجو من أي جراحة أخرى في القلب، كما أنه أجرى 40 عملية جراحية على أذنيه، وأخبرنا الأطباء بأنه لن يتمكن من تحقيق أي إنجاز بسبب وضعه الصحي”.

وبدأت قصته عندما وُلد دان بعيب في القلب وخضع لعمليات جراحية في القلب عندما كان عمره أربعة أشهر، وفي عمر السنتين، وبعد أن أصبح على كرسي متحرك مؤقتاً، بدأ برفع الأثقال لأول مرة عندما زار صالة الألعاب الرياضية لفقدان الوزن.

وفاز دان، وهو من كولشيستر إسيكس، بميداليات ذهبية في فئة الأولمبياد الخاص في آخر ثلاث دورات من ألعاب الكومنولث، وحصل على لقب بطل رفع الأثقال في الأولمبياد الخاص حتى وزن 59 كجم.

ويبذل الشاب جهداً كبيراً لكي يصل الى ما يريدة حيث يتدرب الشاب ثلاث مرات في الأسبوع، ولديه جلسات تدريب شخصية يومي السبت والأحد.

وقد ألهم شغف دان في رفع الأثقال والدته لبدء ممارسة هذه الرياضة والمنافسة فيها، حيث فازت بعدة ميداليات ذهبية في فئتها العمرية في دورة ألعاب الكومنويلث الأخير في كندا وجنوب إفريقيا.