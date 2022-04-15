بفضل تناولها البسكويت.. استرالية تخسر 35 كلجم قبل زفافها

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 أبريل 2022 07:16 مساءً - منذ 3 ساعات

دائماص ما تحاول الفتيات خسارة الوزن قبل موعد الزفاف وذلك لاسباب جمالية خاصة، ولكن من المعروف أن من لديه إرادة وعزيمة سيقوم بتحقيق ما يريده حتى إن كان في نظر الآخرين شديد الصعوبة بل ومستحيل، ولكن هذة السيدة الاسترالية تخطت كل الافكار بطريقتها الغريبة وعزيمتها فى الوصول الي منالها.

بحيث نجحت هذ السيدة المليئة بالإرادة والتفاعل في بخسارة 35 كيلو جراماً خلال عدة أشهر، قبل موعد زفافها بفضل الاقتصار على تناول البسكويت وبعض الأطعمة الصحية، وفق ما أوردت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

بعد أن أفرطت في تناول الوجبات الخفيفة السكرية والمشروبات الغازية وكميات كبيرة من الطعام، وصل وزن تارا سلوبودويك إلى 92 كيلوجراماً، حيث اعتادت أن تتناول طبقين أو ثلاثة من الإسباجيتي والرقائق الساخنة وفطيرة من اللحم في جلسة واحدة.

وقررت تارا إنقاص وزنها قبل حلول موعد زفافها، وبعد أن وصل وزنها إلى هذا الحد، حيث اقتصرت على نظام تناول البسكويت للدكتور شيغيل، والذي عثرت عليه على صفحة صحية على فيس بوك.

وتعتمد الحمية على تناول البسكويت منخفض السعرات الحرارية، والذي يحتوي على كميات جيدة من البروتين لإطالة فترة الشعور بالشبع.

وخلال الأسبوع الأول من رحلة إنقاص الوزن شجعت تارا نفسها على عدم العودة إلى العادات القديمة مثل تناول الوجبات السريعة والمشروبات السكرية.

وفوجئت بأنها فقدت كيلو جرامين خلال سبعة أيام فقط، وفي الشهر الأول نجحت تارا في خسارة 10 كيلوجرامات من وزنها دون الحاجة لممارسة الرياضة، وفي الشهر الثاني فقدت 6 كيلو جرامات، واستمرت بعد ذلك في خسارة الوزن بشكل منتظم حتى نجحت بفقدان 35 كيلو جرامًا .

كما قالت تارا متحدثة عن تجربتها: “بدأت بتناول البسكويت، كان ذلك مناسباً حقاً لأسلوب حياتي، كنت أقسم البسكويت إلى مجموعات، وأضبط رسائل التذكير على هاتفي كل ساعتين” .

وأضافت أيضًا: “على الرغم من أنني أبلغ من العمر 35 عاماً إلا أنني أشعر بأنني أصغر بخمس سنوات.. أحب لقاء الأصدقاء القدامى الذين لم أرهم منذ شهور والاستماع إلى تعليقاتهم حول خسارة وزني”، وبعد هذا الطريق الطريق وللحفاظ على التوازن، لا تزال تارا تحافظ على المشي لمسافة 5 كيلومترات كل صباح.