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أبطأ 5 حيوانات في العالم.. أحدها لا يستطيع أن يذهب لطعامه

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 أبريل 2022 07:16 مساءً - منذ 3 ساعات
حيوانات الكوالا

حيوانات الكوالا

رغم بطء حركتها إلا أنها استطاعت البقاء على قيد الحياة لآلاف السنين، وقاومت الانقراض فإن هذه المخلوقات تكتفي بالتمشي والزحف، وتتحرك أحياناً بضعة أقدام فقط في الدقيقة، بينما تُظهر حيوانات مثل الفهد والصقر الشاهين سرعتها الرشيقة.

هناك 5 من أبطأ الحيوانات في العالم، وذلك حسب ما ذكره موقع “daily news dig”.

دب الكوالا:

تعيش حيوانات الكوالا في أستراليا، وهي بطيئة الحركة، ومهددة بالنقراض بسبب تسلقها الأشجار لتناول الطعام فتصاب بالدوار لتسقط على الأرض لتموت.

الديدان:

تتغذى هذه الكائنات على البكتيريا، وهي لاتستطيع أن تذهب لطعامها، وتنتظر أن يأتي لها الطعام.

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حصان البحر:

من أبطأ الكائنات حيث تصل سرعة تنقله لأقل من 1 كم في الساعة.

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الكسول ذو الأصابع الثلاث:

وهو أبطأ حيوان في العالم، حيث تصل سرعته لأقل من 5 أمتار في الساعة.

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نجم البحر:

يتنقل بسرعة حركة لا تتجاوز 10 أمتار في الساعة، وتعتمد معظم حركته على جرف المحيط لجسمه.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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