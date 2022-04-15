شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشيخ يحيى سهرة رمضانية بالمقطم الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم الشعبى طارق الشيخ، مساء اليوم الجمعة، إحدى السهرات الرمضانية بالمقطم، ويقدم خلال السهرة باقة مميزة من أشهر أغنياته الشعبية المحببة لدى جمهوره، وذلك ضمن السهرات الغنائية التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الأماكن.

وانتهى نجم الأغنية الشعبية طارق الشيخ ومطرب المهرجانات مسلم من تصوير دويتو غنائى على طريقة الفيديو كليب يحمل اسم "أون ذا ران" داخل ستوديو مصر بالهرم، وهو من إنتاج وإخراج مصطفى السويفي ويحمل عددا من المفاجئات خلال طرحه على القنوات الفضائية واليوتيوب فى الفترة المقبلة.

ويعد هذا العمل أول أغانى لطارق الشيخ بعد الوعكة الصحية، التي تعرض لها في الفترة الأخيرة، حيث كان قد تعرض لجلطة بالقلب، نقل على أثرها إلى العناية المركزة داخل أحد المستشفيات، ويتمتع الآن بصحة جيدة.

وأكد المطرب طارق الشيخ، فى تصريحات سابقة، أنه كان من المقرر طرح ألبومه الجديد خلال شهر ديسمبر الماضي، ولكن بعض الأمور المتعلقة بشركة الإنتاج تسببت فى تأجيله، قائلا: "عمرى ما اتصلت بشركة إنتاج وسألتها على ميعاد طرحه وأتمنى خروجه إلى النور خلال الأيام المقبلة، ويحمل عدد من المفاجآت".

كان المطرب طارق الشيخ قد طرح كليب "وردة البيت" على موقع يوتيوب من كلمات وألحان عزيز الشافعى، فى أول تعاون بينهما، وتوزيع كريم عبد الوهاب وإخراج محمد القاضى.

وبعد عدة تأجيلات قررت الشركة المنتجة لـ ألبوم نجم الغناء الشعبى طارق الشيخ طرحه خلال الفترة المقبلة والذى انتهى من تسجيل كل أغانيه منذ عام تقريبا، وتعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين، منهم عزيز الشافعى وأشرف البرنس وطه الحكيم وتامر حجاج وعصام حجاج وكريم عبد الوهاب وحسين محمود وسيد شعبان عبدالرحيم وأحمد أمين وسامح الكومى وفضل الراوى وصلاح مندى، ومحمد النجار وإسلام شيبسى.