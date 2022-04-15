شكرا لقرائتكم خبر عن مليون جنيه تعرض نيللى كريم للتهديد والخطف والمساومة فى "فاتن أمل حربى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "مليون جنيه" مبلغ كبير يبحث عنه الكثير من الناس لكى يصبح مرتاحاً مادياً ويحقق طموحه وآماله فى الحياة، بإقامة مشروعا خاص بهً، لكن الأمر بخلاف ذلك مع النجمة نيللى كريم فى مسلسل "فاتن أمل حربى"، فأصبح "المليون جنيه" سبباً في متاعب لنيللى كريم وعدم الحصول على راحة خلال أحداث العمل الذى يحظى بالكثير من المشاهدات، الذى يعرض على قناة Cbc طوال شهر رمضان.

شهدت أحداث مسلسل "فاتن أمل حربى" انفصال "فاتن" نيللى كريم عن زوجها وبعد طرده لها أصبحت قاطنة في مركز استضافة المرأة، تفاجأت في يوم وليلة بـ"مليون جنيه" فى شنطة وتحدثت معها سيدة مجهولة خلال الهاتف المحمول تخبرها بأن هذه الأموال لها، ويظل الغموض يسيطر على حلقات المسلسل.



نيللى كريم من الحلقة 13 من مسلل امل حربى

تهديد نيللى كريم

ومع أحداث الحلقة الثالثة عشرة من المسلسل تلقت "فاتن" مكالمة هاتفية من السيدة المجهولة التي تركت لها شنطة بها مليون جنيه، وأخبرتها بأن من تعمل معهم يريدون توكيل عربية بتاريخ سنتين مضوا، بحكم أنها موظفة بالشهر العقارى، وأن يكون التوكيل شرعى وكل بياناته سليمة، ورفضت إخبارها بأى معلومات حتى تحصل أولا على موافقتها، لكن "فاتن" رفضت الأمر وأخبرتها بأن تأتى للحصول على أموالها وإلا ستعطيها للشرطة، فقامت السيدة المجهولة بتهديدها وأخبرتها بأنه تخاف على ابنتيها، وهو ما تسبب في اهتزازها وقامت بإلقاء الهاتف واحتضنت ابنتيها.



نيللى كريم وشريف سلامة من فاتن امل حربى

مساومة نيللى كريم

ومع استكمال أحداث الحلقة 13 من مسلسل فاتن أمل حربى، جلس "سيف" شريف سلامة مع "فاتن" وأخبرها بأنه من الممكن أن يتركها ويتنازل عن كل القضايا ضدها لكن بمقابل مليون جنيه تحضره من "شفيع" محمد التاجى بما أنه يتبنى قضيتها في كل شيء، وذلك من أجل شراء راحتها.



النجمة نيللى كريم

خطف المليون جنيه من نيللى كريم

رفضت "فاتن" كل ما قاله "سيف" وغادرت المكان وذهبت إلى الشيخ الذي تخفى عنده "شنطة المليون جنيه" التي أعطتها عصابة تريد استغلال عملها بالشهر العقارى من أجل عمل توكيل سيارة، وعندما سألها الشيخ ماذا ستفعل أخبرته بأنها ستشترى راحتها وتعطى المليون جنيه لـ"سيف" وبمجرد سيرها بالشارع قام شاب يستقل دراجة بخطف الشنطة منها، لتنتهى الحلقة دون علم هل سيقوم أحد المارة بإمساك هذا الشخص وإعادة الشنطة لها أم لا.



مسلسل فاتن امل حربى

مسلسل فاتن أمل حربى

مسلسل "فاتن أمل حربى" يتناول قضية هامة من قضايا المرأة وألا وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء في حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.

والمسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.