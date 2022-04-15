شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. فرقة طبلة الست على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم، اليوم، فرقة "طبلة الست" حفلها ضمن برنامج "هل هلالك" الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى وذلك فى الثامنة والنصف على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

وتقدم فرقة "طبلة الست"، باقة من الفقرات الموسيقية والغنائية، وهى إحدى فرق الأغانى التراثية والفلكور المصرى، والتى شاركت فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية، وتتكون من 6 سيدات يعزفن ويغنين مع موسيقى مستوحاة من الأغانى القديمة فى الريف وصعيد مصر.

كانت قد انطلقت فعاليات النسخة السادسة من برنامج "هل هلالك" بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، مجانا للجمهور، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية ، واستهل برنامج "هل هلالك" أولى لياليه بالاحتفال بذكرى نصر العاشر من رمضان، وكرم فيه عدد من أبطال نصر أكتوبر من القوات المسلحة، وكوكبة من الفنانين والمبدعين، أبرزهم الفنان مصطفى شعبان، الفنانة بشرى، الفنانة ليلى عز العرب، والشاعر الغنائى أمير طعيمة.

وتستمر فعاليات برنامج "هل هلالك" من يوم العاشر من رمضان، الحادى عشر من أبريل، حتى الرابع والعشرين من رمضان الخامس والعشرين من أبريل.