شكرا لقرائتكم خبر عن زواج نجمى بوليوود رانبير كابور وعليا بهات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزوج رانبير كابور من خطيبته علياء بهات فى حفل متواضع فى منزلهما فى مومباى أمس الخميس، حيث عقد نجم بوليوود 39 عامًا وشريكته الممثلة علياء بهات، العقدة أمام أصدقائهما المقربين وعائلتيهما، بما فى ذلك أبناء عموم العريس - كارينا وكاريزما، وفقا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



العروسان



من حفل الزفاف



الزوجان

وأكدت والدة العريس نيتو سين، 63 عامًا، وهي نجمة سينمائية هندية معروفة، هذا النبأ، وكتبت عبر حسابها على إنستجرام "محاطًا بعائلتنا وأصدقائنا، في المنزل، في المكان المفضل لدينا - الشرفة التي أمضيناها في السنوات الخمس الأخيرة من علاقتنا، مع وجود الكثير خلفنا".

تم رصد الزوجين معًا لأول مرة في حفل زفاف سونام كابور على رجل الأعمال أناند أهوجا فى عام 2018، والذى شهد أيضًا حضور أمثال شاروخان وسلمان خان ووالد العروس أنيل كابور.

كان كل من رانبير وعليا يستعدان للعب دور البطولة في فيلم براهماسترا ، وهو فيلم خيالي عن الأبطال الخارقين يظهر فيه أميتاب باتشان وإخراج كاران جوهر، وهو ما أثار أيضًا الشائعات.

وكشف رانبير سابقًا في مقابلة مع GQ أنه كان يواعد علياء وقال إنه نظرًا لكون العلاقة جديدة، فإنها "تحتاج إلى وقت للتنفس وتحتاج إلى مساحة".