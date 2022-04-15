شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد ومحمد شاهين فى سهرات رمضانية على ضفاف النيل اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطربان أحمد سعد ومحمد شاهين، مساء اليوم الجمعة، حفلين غنائيين على ضفاف النيل، ضمن سهرات رمضان، ويقدم الثنائى عددا من أغنياتهما الشهيرة والمحببة لدى جمهورهما، وذلك ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول العربية.

يذكر أن سعد انتهى من ماستر أغنية جديدة بعنوان "حبينا ناس" من كلمات أحمد جابر وألحان وتوزيع محمد شحاتة، ومهندس صوت هانى محروس، ومن المقرر أن يطرحها فى ألبومه الجديد الذى يحمل عنوان "وسع وسع".

كان أحمد سعد قد طرح أحدث أغنياته التى تحمل اسم "النفسية"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى ثالث أغنيات ألبومه الجديد، وهى من كلمات صلاح مندى، وألحان تامر كروان، وتوزيع موسيقى طه الحكيم، أما ثانى أغنيات الألبوم جاءت بعنوان "بنادى عليك"، وهى من كلمات وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى فهد.

وطرح المطرب محمد شاهين أغنية جديدة على موقع "يوتيوب" تحمل اسم "مسحراتى" بمناسبة حلول شهر رمضان، وهى من كلمات محمد حسن معوض وألحان عمرو صفاء وتوزيع موسيقى عمر إسماعيل وميكس وماستر مصطفى روؤف .

يذكر أن محمد شاهين عاد للأغانى الرومانسية مرة أخرى، وطرح مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم "ملكة جمال الناس"، على "يوتيوب"، والأغنية من كلمات سلمى رشيد، وألحان سامر أبو طالب، توزيع معتز رضا.