ردًا على أحد متابعيها.. شيرين عبدالوهاب تحسم الجدل بشأن حملها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حسمت الفنانة شيرين عبدالوهاب الجدل، بشأن ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن حملها وانتظارها لمولود جديد، بعد ظهورها في المناسبات الأخيرة ببطن منتفخة، واعتبرها البعض أحد ملامح الحمل، وهو الأمر الذي نفته شيرين جملة وتفصيلا.

شيرين فتحت المجال أمام أسئلة الجمهور، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها بموقع انستجرام، وتلقت سؤالا من أحد متابعيها، جاء فيه "هو انتي حامل بجد"، وكتبت في ردها عليه "ليس صحيحا وأنا شرحت قبل كده في مداخلة أسباب انتفاخ المعدة عندي فهو له علاقة ببكتيريا والقولون العصبي".

جدير بالذكر أن الفنانة شيرين عبدالوهاب انفصلت مؤخرًا عن زوجها الفنان حسام حبيب، ولشيرين ابنتين من زيجة سابقة هما هنا ومريم وتبلغان من العمر 11 عامًا و14 عامًا.

وكان أخر أعمال شيرين عبدالوهاب مشاركتها في رمضان 2022، بإعلان رمضاني لصالح أحد البنوك، وحملت الأغنية عنوان "يا معافر" وحققت نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدة مرتفعة.