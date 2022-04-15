سينتيا خليفة لـ"الخليج 365": لبنان فرط ومصر احتضنتني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة سينتيا خليفة إن الوضع في بلدها لبنان يؤثر بالطبع على نفسيتها إلى حد كبير، رغم أنها تحاول ألا تفكر، لكن بعد مجيئها إلى مصر بأسبوعين تقريبا، رأت أن البلد فرط، حسب تعبيرها.

وتابعت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "صحابي مش موجودين، عيلتي مش موجودة، اخواتي اتهجروا، كمان شغلي مبقاش موجود، كل حاجة بنيتها 10 سنين مبقتش موجودة، كل حاجة فرطت".

وتابعت "أنا الحمد لله لسه في سن صغير، ومصر احتضنتني من غير ما اطلب، وده كان كرم من ربنا، حسيت اني في بلدي وعملت أصحاب زي العيلة في مكان قريب على بلدي، وحاجات بتحصل كويسة بطريقة مش طبيعية".

سينتيا خليفة تشارك في "دايما عامر" المعروض ضمن مسلسلات رمضان 2022، إخراج مجدي الهواري، بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، عمرو عبدالجليل، نضال الشافعي، محمد ثروت، ومجموعة كبيرة من الفنانين.