هذا كان رد فعل طليقة بن أفليك على نبأ خطبته من جنيفر لوبيز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدو أن الممثلة الأميركية، جنيفر غارنر، كانت أول العارفين بأن طليقها الممثل الأميركي بن أفليك سيتقدم لخطبة حبيبته السابقة النجمة جنيفر لوبيز.

ونقل عن مصدرٍ مقرب من غارنر قولها إن بن أفليك أخبر غارنر والأطفال، وإنهم كانوا يعرفون ذلك قبل الجميع، مضيفاً أن جنيفر غارنر كانت سعيدةً جداً بذلك النبأ، حيث كانت تعرف أنَّ للوبيز تأثيراً إيجابياً على طليقها.

وتابع المصدر: إن لوبيز وأفليك “كانا يأملان الحفاظ على الخصوصية لفترة أطول قليلاً”.

وأضافت مصادر أخرى أن غارنر وأفليك يتعايشان بشكل جيد، إذ إن الأولى تتفهم وتدعم علاقة لوبيز وأفليك، وتريد فقط ما هو الأفضل للأطفال، وأن تكون الأمور سلسة وخالية من المشاكل، مشيرة أيضاً إلى أن غارنر تريد أن يكون الجميع سعداء وبصحة جيدة.

وأفادت تقارير أخرى بأن الثنائي لوبيز وأفليك لم يحددا، حتى الآن، موعد زفافهما، لكن هناك شيء واحد زُعم أنهما اتفقا عليه، هو دعوة زوجة أفليك السابقة، جنيفر غارنر، إلى الحفل، حيث إنها جزء من عائلة بن، وليس هناك سبب لعدم دعوتها. وعمّا إذا كانت ستذهب أم لا، قالت المصادر إن الأمر متروك لها، مشيرة إلى أنها تقربت إلى حد ما من لوبيز، وكلتاهما تتحدث بشكل مؤكد، لأنهما تعلمان أن هذا مهم لأطفالهم.

وكانت النجمة العالمية لوبيز قد أعلنت نبأ تقدم بن أفليك لخطبتها قبل أيام قليلة، وذلك من خلال مشاركة مقطع فيديو على موقعها الرسمي، ظهرت فيه وهي تبكي بينما تنظر إلى خاتم خطوبتها الذي زينته ألماسة باللون الأخضر بوزن 8.5 قراريط.