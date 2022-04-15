بعد اعتناقه الإسلام.. اليوتيوبر الكوري Daud Kim يؤدي العمرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في مفاجأة لجمهوره، أعلن اليوتيوبر والمدون الكوري الجنوبي، داود كيم، عن أدائه مناسك العمرة، إذ نشر صورة له، وهو يؤدي مناسك العمرة بملابس الإحرام من أمام الكعبة الشريفة بالمملكة العربية السعودية.

ونشر Daud Kim صورته، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وعلق عليها كاتباً: “أخيراً.. أتيت إلى مكة، أنا أسعد الناس لأن الله اختارني، والله أتى بي إلى هنا، ما شاء الله بفضل الله، شكراً لإعطائي فرصة القدوم إلى أقدس مدينة في العالم، أدعو الله لجميع الإخوة والأخوات المسلمين أن يغفر الله ذنوبنا”.

كما حرص داود كيم من قبل على توثيق صيامه لأول مرة بالسعودية خارج كوريا، منذ أن أعلن إسلامه، مشيداً بجمال الروح الأخوية، ومميزات أداء الصلاة والعمرة في مكة المكرمة، وبعض المناطق السعودية.

وداود كيم هو مدون كوري، يحمل الجنسية الجنوب كورية، يقيم حاليًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويبث فيديوهاته من هناك، ويتردد بين السعودية ودبي، ولديه شعبية جارفة، من خلال قناته المصورة على منصة الفيديوهات العالمية “يوتيوب”، وتلقى فيديوهاته آلاف المشاهدات بعد ساعات قليلة من نشرها على المنصة.

وأعلن داود كيم اعتناقه الإسلام منذ (25 سبتمبر 2019)، وقال إنه تأثر كثيراً بحياة المسلمين، وأشار إلى أنه لم يواجه أي شخص مسلم وأساء إليه، بل دائماً كانوا في منتهى الاحترام، ويعاملونه بلطف دائم، وأشار في أحد فيديوهاته على “يوتيوب”، إلى أنه وجد في دين الإسلام الراحة والطمأنينة اللتين كان بحاجة لهما.

ويتابع اليوتيوبر الكوري، داود كيم، ما يزيد على 3.23 ملايين مشترك على “يوتيوب”، وأكثر من 640 ألفاً على حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي “إنستغرام”. الجدير ذكره، أنه بات من ضمن النجوم الأعلى مشاهدة في السعودية، نظراً لحبه الكبير لأهل المملكة، ويحرص على بث عدة فيديوهات متعلقة بهم وبحياتهم.