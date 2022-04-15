شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب ترد على إحدى معجبيها حول إمكانية ارتداء الحجاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب على الرد على أسئلة واستفسارات جمهورها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، حيث ردت على إحدى المتابعات لها بسؤالها "ممكن فى يوم تلبسي الحجاب"، قائلة "الحجاب حجاب الروح والنفس والأخلاق".



شيرين عبد الوهاب توضح امكانية ارتدائها الحجاب



شيرين عبد الوهاب تكشف عن مكالمة هاتفيه من محمد صلاح

وورد إليها سؤال آخر، عن كلمة أو موقف أثر فيها بشكل إيجابي، لترد: "كنت في وقت ضيق وكلمني وقتها محمد صلاح دعمنى وفعلا أثرت فيا المكالمة بشكل إيجابي".

وتحيى النجمة شيرين عبد الوهاب، حفلاً غنائيًا، في الإمارات يوم 4 مايو المقبل وهو ما يتزامن مع أيام عيد الفطر المبارك، وذلك ضمن ليالى ياس على مسرح الاتحاد أرينا، ومن المقرر أن تقدم شيرين عبد الوهاب باقة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.

وتصدرت النجمة شيرين عبد الوهاب التريند خلال الفترة الماضية بعد ظهورها من جديد في إحياء أحد الأفراح، بعد غياب استمر لأكثر من 6 سنوات بعيدة عن المشاركة في المناسبات الخاصة، وسرعان ما حظى ظهورها المميز على تفاعل كبير من قبل جمهورها ومتابعيها عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة.

ونشرت شيرين عبد الوهاب مقطع فيديو من مشاركتها في حفل الزفاف عبر حسابها على تويتر، وكتبت: "مبروك لينا وأحمد، بارك الله لكما، ربنا يسعدكم، شكرا يا لينا على حبك لأحمد اللي خلاكي تجهزي ليه المفاجأة دي، مبروك صديقي وأخويا الصغير أحمد ربنا يديم عليك السعادة، شكرًا يا أحمد على متابعتك ليا من سنين، مبسوطة إنى كنت معاكم، فرحت بيكوا وفرحت ليكوا من كتر الحب الصادق اللي شوفتوا منكم".