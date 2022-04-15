ياسمين صبري في تعليق عن الوضوء والصلاة.. فماذا قالت

كتب امير فتحي في الجمعة 15 أبريل 2022 02:57 مساءً - شاركت الفنانة المصرية ياسمين صبري جمهورها بتغريدة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر بمقولة لجلال الدين الرومي عن الوضوء والصلاة.

وكتبت ياسمين صبري في تغريدتها: “توضأ بالمحبة قبل الماء، فإن الصلاة بقلب حاقد لا تجوز”.

وقد اثارت تغريدة ياسمين صبري انتقاد البعض من متابعيها حيث كتب احدهم “بعد اذن حضرتك ..هو مين انتى علشان تقولى كده .. ومحبة ايه وبتاع ايه .. المحبه دى من الله فقط .. صلى انتى بس واسترى نفسك وان شاء الله كل شئ هيتصلح ان شاء الله .. وشكرا”.

بينما قال اخر “ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر..خلي الناس تصلي حتى لو حاقدة حتى لو عاصية لعل الصلاة تغير مافي داخلهم ..”.