أحمد حلمي بإطلالة صادمة على أفيش فيلمه الجديد.. “واحد تاني”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأ النجم أحمد حلمي جمھوره ببوستر تشویقي لفيلمه الجديد، عبر صفحته الرسمیة على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي یحمل اسم “واحد تاني”، لیثیر فضول جمھوره عن عودة قویة للنجم الكومیدي، بعد غیاب 3 سنوات عن الساحة السینمائیة.

ویظھر في البوستر التشویقي النجم أحمد حلمي في منتصفه، مرتدیاً بدلة ریاضیة حمراء، وغلف جسده بالكثير من ورق البلاستیك، فیما تظھر نظارته الممیزة من بین الأغلفة، وشبهه الجمهور بالمومياء المغطاة.

ومن المقرر عرض فيلم “واحد تاني” خلال عید الفطر 2022.

الفیلم یحمل العدید من النقاط القویة التي قد تعید أحمد حلمي إلى الساحة السینمائیة بشكل قوي، حیث یتعاون لأول مرة مع المؤلف ھیثم دبور، الذي صنع عدداً من الأفلام الممیزة، مثل: “وقفة رجالة وعیار ناري”، والمخرج محمد شاكر خضیر الذي سبق له إخراج أعمال ناجحة حصدت إعجاب الجمھور مثل: “ھاتولي راجل”ـ ومسلسلات مثل “نمرة اتنین، وفي كل أسبوع یوم جمعة، وجراند أوتیل، ولا تطفئ الشمس، وطریقي”.

وكانت الأخبار التي تناولت الفیلم قد حملت عدة أسماء له، مثل: “إكس والعیل” قبل أن یستقر صناع الفیلم على اسم “واحد تاني”، وقد بدأ تصویره في نوفمبر الماضي، وحالیاً یتم الانتھاء من اللمسات الأخیرة قبل عرضه في عید الفطر.

الفیلم من بطولة أحمد حلمي، وروبي، وأحمد مالك، ومحمود حافظ، وعمرو عبدالجلیل، ونسرین أمین، ونور إیھاب وغیرھم، ومن تألیف ھیثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضیر.

وتدور قصة فيلم “واحد تاني” حول أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، يقوم هذا الموظف بمقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، ويقابل أحد زملائه في الدراسة.

وكان آخر أعمال أحمد حلمي في السينما فيلم “خيال مآته”، بطولة منة شلبي، خالد الصاوي والراحل حسن حسني، وبيومي فؤاد.