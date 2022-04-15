ميريام فارس ردا على اليسا: “مش حرزانة”

كتب امير فتحي في الجمعة 15 أبريل 2022 09:57 صباحاً - طالبت الفنانة اللبنانية ميريام فارس جمهورها ومعجبيها على مواقع التواصل الاجتماعي بعدم الرد على تصريحات مواطنتها الفنانة اليسا اثناء استضافتها في برنامج مراحل.

وقالت ميريام فارس في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “بليز ما حدا يرد. نحنا بشهر رمضان شهر المحبة والتسامح وبنفس الوقت عم نعيش أسبوع آلام المسيح! مش حرزانة.”.

وكانت إليسا قد أثارت الجدل بتصريحاتها ضد ميريام فارس، وذلك على خلفية خلاف قديم نشب بينهما بسبب بعض التغريدات على تطبيق تويتر، عقب تصريحات ورطت فارس مع الجمهور المصري. ورداً على سؤال من الإعلامي علي العلياني عن رأي إليسا في ميريام فارس قالت الأخيرة: “ما بعرفها عالصعيد الشخصي، بس مرّة كان عندي حفل بالمغرب، وهي كانت حاكية شي عاطل عن مصر، وأنا دافعت عنها بس لأنها لبنانية، واعتبرت إنو يمكن خانها التعبير، وأنا ما بعاتبه”.

وأضافت رداً على سؤال لعلي العلياني حول سبب حرص ميريام فارس الهجوم على إليسا في أي لقاء قالت الأخيرة: “هي ب 100 وجه.. أنا ما بعرفها ولا بعرف شو بتقول”،