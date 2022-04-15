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الأكشن والرعب يسيطران على برومو Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore

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القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة Warner Bros فيديو ترويجى أخير لـ الجزء الثالث من سلسلة Fantastic Beasts   الذى سيطرح تحت اسم Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore، ومن المقرر أن يطرح في دور العر ض المختلفة حول العالم اليوم 15أبريل الجارى.

وكشف الفيديو الترويجى لـ فيلم Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore  الذى وصلت مدته إلى دقيقتان عن مجموعة ترويجية جديدة من اللقطات لأبطال الفيلم المنتظر الجديد.

فيلم Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore يدور حول مغامرات نيوت سكاماندر، على أن يكشف الفيلم هذه المرة بعض من أسرار مدير مدرسة هوجارتس دمبلدور.

يقوم ببطولة فيلم Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore ، كل من مادس ميكلسن، جود لو، كاثرين ووترستون، إيدي ريدماين، عزرا ميلر، أليسون سودول، دان فوجلر، كالوم تيرنر، أوليفر ماسوتشي، جيسيكا ويليامز، كوربي توش.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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