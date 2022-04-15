شكرا لقرائتكم خبر عن الأكشن والرعب يسيطران على برومو Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة Warner Bros فيديو ترويجى أخير لـ الجزء الثالث من سلسلة Fantastic Beasts الذى سيطرح تحت اسم Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore، ومن المقرر أن يطرح في دور العر ض المختلفة حول العالم اليوم 15أبريل الجارى.

وكشف الفيديو الترويجى لـ فيلم Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore الذى وصلت مدته إلى دقيقتان عن مجموعة ترويجية جديدة من اللقطات لأبطال الفيلم المنتظر الجديد.

فيلم Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore يدور حول مغامرات نيوت سكاماندر، على أن يكشف الفيلم هذه المرة بعض من أسرار مدير مدرسة هوجارتس دمبلدور.

يقوم ببطولة فيلم Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore ، كل من مادس ميكلسن، جود لو، كاثرين ووترستون، إيدي ريدماين، عزرا ميلر، أليسون سودول، دان فوجلر، كالوم تيرنر، أوليفر ماسوتشي، جيسيكا ويليامز، كوربي توش.