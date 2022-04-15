شكرا لقرائتكم خبر عن خيرية أحمد .. حكايات نجمة ساعة لقلبك التى دخلت القلوب بسبب محمود وخمسينو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم 85 عاما على ميلاد الفنانة الكبيرة خيرية أحمد التى ولدت فى مثل هذا اليوم الموافق 15 إبريل من عام 1937 لتكون إحدى فنانات الكوميديا صاحبات البصمة المميزة والأداء التلقائى الذى رسخ فى أذهان الملايين.

خيرية أحمد الفنانة التى يمكنها أن تضحكك ببساطة وتلقائية، فيكفى أن تسمعها وهى تنادى "محموووود..انت نمت ياحيببى، خميس بتحبنى ياخمسينو"، أو تراها حين تقدمت فى السن تؤدى أدوار الأم فترى فى صدقها وأدائها صورة طبيعية وحقيقية للأمهات المصريات بلا تكلف أو افتعال.

اسمها الحقيقى سمية أحمد إبراهيم وهى شقيقة الفنانة الكبيرة سميرة احمد وبدأت مشوارها الفنى بداية الخمسينات، وتعاونت مع عمالقة الفن وتنوعت أدوارها بين المسرح والسينما والتلفزيون والإذاعة، وربما لا يعرف الكثيرون أن الفنانة الكبيرة تعاونت فى بدايتها الفنية مع المخرج العالمي يوسف شاهين والفنان العملاق يوسف وهبي، حيث شاركت عام 1951 فى فيلم "ابن النيل" أمام فاتن حمامة وشكرى سرحان ومحمود المليجى، إخراج يوسف شاهين، كما تعاونت معه عام 1952 وشاركت فى فيلم "المهرج الكبير" أمام الفنان الكبير يوسف وهبي وفاتن حمامة.

وفي عام ١٩٥٩ كان دورها المميز حينما قامت بدور "برقوقه الشغالة" التى تحب خميس الحانوتى "إسماعيل ياسين"، فى فيلم "حماتى ملاك" ودورها مع فؤاد المهندس فى فيلم "عريس مراتى" وهو نفس الدور الذى كانت تؤديه معه فى البرنامج الإذاعى ساعه لقلبك، ورغم المساحة الصغيرة والمشاهد القليلة أصبحت طريقة خيرية أحمد وهى تنادى خميس ، أو الزوجة البلهاء التى تنادى زوجها محمود من أكثر المشاهد التى تعلق بها الجمهور وحفظها وظل يرددها.

التحقت خيرية أحمد فى بداياتها بفرقة المسرح الحر واشتركت فى مسرحيات مراتى بنت جن وعبد السلام أفندى ، والرضا السامى ، والمغناطيس، والناس اللى تحت، وفى الخمسينيات قدمت برنامج ساعة لقلبك بالإذاعة ، ثم انضمت الى فرقة ساعة لقلبك المسرحية، وفرقة اسماعيل يس، والتحقت بالمسرح الكوميدى فى الستينيات بفرق التليفزيون ومثلت مسرحيات: ممنوع الستات ، العبيط ، اختى سميحة ، نمرة 2 يكسب ، وتنقلت بين الفرق المسرحية ، وعملت فى فرقة الريحانى وفرقة أمين الهنيدى ، وقدمت عدد من المسرحيات أمام محمد عوض منها الطرطور ، طبق سلطة ، كلام رجالة ، نقطة الضعف ، ومهرجان الحرامية.

وشاركت خيرية أحمد فى العديد من المسلسلات والأعمال الدرامية بالتلفزيون ، ومنها:" أحلام اليقظة، والهويس، وعابر سبيل، والمشاهد، والعائلة وصباح الخير يا جارى العزيز، ساكن قصادى ، أين قلبى، الحقيقة والسراب، حدائق الشيطان"، واستطاعت أن تقدم خلالها التراجيديا وأدوار الأم وأن تغير جلدها بين دور واخر مما يظهر معه موهبتها الفنية الكبيرة، كما شاركت خيرية أحمد فى العديد من الأفلام السينمائية.

وفى بداياتها وأثناء عملها فى فرقة ساعة لقلبك ارتبطت خيرية أحمد بعلاقة حب مع الكاتب يوسف عوف، وتزوجا وأنجبت ابنها الوحيد كريم، وبعد وفاة زوجها عام 1999، عاشت الفنانة الكبيرة في حزن وصدمة وانقطعت لفترة عن الفن.

ورغم التاريخ الفنى ومشوار العطاء الكبير لم يتم تكريم الفنانة الكبيرة خيرية أحمد سوى مرة واحدة خلال الدورة 14 لمهرجان القاهرة للإعلام العربي، حيث بكت من شدة الفرحة على تقدير تأخر كثيرًا، وبعد معاناة مع مرض السرطان رحلت خوخة الفن صباح يوم 19 نوفمبر 2011 ، ولكنها تبقى بفنها الراسخ فى وجدان وقلوب الملايين.