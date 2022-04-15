شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "ليلة العيد" لـ يسرا وعبير صبرى بدور العرض فى موسم عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر صناع فيلم " ليلة العيد" طرحه بدور العرض السينمائى فى موسم عيد الفطر المبارك، ويضع المخرج سامح عبد العزيز حاليا اللمسات الأخيرة على مونتاج الفيلم خلال الأيام القليلة المقبلة، وتدور أحداثه حول عدة قضايا واقعية تثار دائما في مجتمعنا الحالى منها "زواج القاصرات"، و"ختان الإناث"، كما يتطرق للحديث عن قهرالمرأة بشكل عام، في مراحل الطفولة والشباب"، وذلك خلال ليلة واحدة هى ليلة الوقفة وأول أيام العيد.

يقوم ببطولة الفيلم 6 بطلات لكل منهن حكاية، وهن يسرا، وغادة عادل، وريهام عبد الغفور، وعبير صبرى، ونجلاء بدر، وهنادي مهنا، بجانب سيد رجب ومحمود حافظ، وأحمد خالد صالح ومايان السيد وعارفة عبد الرسول وسميحة أيوب من تأليف أحمد عبد الله ، وإخراج سامح عبد العزيز.

يذكرأن النجمة يسرا انتهت من تصويرجميع مشاهدها فى الفيلم وصرحت من قبل لـ"الخليج 365"، أن دورها سيكون مفاجأة للجميع والعمل يناقش جميع قضايا المرأة فى المجتمع فى يوم واحد، وقضايا شائكة أبرزها قضية الختان

شاركت الفنانة عبير صبرى متابعيها، بفيديو من كواليس فيلم "ليلة العيد" للمخرج سامح عبد العزيز الذى استأنف تصويره هذا الأسبوع بمنطقة الحزام الأخضر، وكشفت عبيرصبرى عن طبيعة الشخصية التى تجسدها فى الفيلم إذ ظهرت فى الفيديو بالنقاب ومعها هنادى مهنا مرتدية الحجاب.

تظهر الفنانة هنادى مهنا فى فيلم "ليلة العيد"، للمخرج سامح عبد العزيز فى دور مغنية تعيش في حارة شعبية، وتمر بالعديد من الظروف الصعبة خلال عملها، والتي تكشفها الأحداث التي تدور في يوم واحد وهو وقفة العيد.