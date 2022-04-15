شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 13.. حرامى يقتحم منزل فريدة هانم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 13 من مسلسل أحلام سعيدة، على قناة on، اقتحام حرامي لمنزل فريدة هانم يسرا، ومحاولته سرقة أنتيكاتها.

وأبلغت فريدة هانم الشرطة والتي حضرت واكتشفت كم الأنتيكات الموجودة في غرفة فريدة هانم، لتضع بعدها الشرطة حارسا داخل المنزل لحراسة الأنتيكات.

وشهدت أحداث المسلسل قيام غادة عادل بعزومة زميلها ستيف إلى منزل شقيقتها انتصار، حيث أراد أن يأكل ملوخية ومحشي ويبدو أنه سيكون عريسا محتملا لها.

وتدور الأحداث في إطار اجتماعي لايت حول فريدة (يسرا) وشيرين (غادة عادل) وليلى (مى كساب) وهم ثلاثة سيدات تعانين من الأرق وصعوبة النوم ويجمعهن القدر سويا ليخضن معا تجارب هامه في حياتهن فتساعدهن تلك التجارب علي تخطي مشاكلهن.

مسلسل أحلام سعيدة يعرض على قناة on، وهو من بطولة النجمة يسرا، غادة عادل، مى كساب، شيماء سيف، هشام إسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى، جيهان الشماشيرجى، ملك بدوى وعدد آخر من الفنانين، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.



مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 13