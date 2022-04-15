شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل نجوم الفن لـ أكرم حسنى بسبب مسلسل "مكتوب عليا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت آراء الفنانين والنقاد تظهر بقوة على الساحة بعد مرور ثلث السباق الرمضاني، ليُشيد الجميع بمسلسل "مكتوب عليّا" للنجم أكرم حسني، وبالكوميديا المختلفة التي يقدمها والمجهود المبذول في كل مشهد وتطوّر الممثلين الذين يتعاونون معه وخروجهم من ثوبهم المعتاد، وقد احتلت الحلقة الثانية عشرة من المسلسل تريند جوجل، ليستمر المسلسل في حصد ردود فعل إيجابية مع كل حلقة.

وعلى مدار الحلقات الماضية لاقى المسلسل إشادات من نجوم الفن الذين عبروا عن إعجابهم بالعمل على السوشيال ميديا، حيث كتب الكاتب عمر طاهر: "شكرا أكرم حسني على تعبك ومجهودك ونجاحك اللي بتبني فيه بقالك سنين.. ومبروك أنت وكل اللي حواليك في مكتوب عليا".



عمر طاهر

أما المطرب تامر عاشور فقال: "ده عالمي بجد.. المسلسل كله تحفة"، فيما قال الفنان محمد جمعة: "بحاول بقدر الإمكان ما اتكلمش عن أعمال رمضان علشان شبهة المجاملة، بس مش قادر اسكت، أكرم حسني عمره ما فشل يضحكني، ومكتوب عليا مسلسل حلو قوي كل زميل عامل مجهود عظيم مبروك".

وأشادت نجلاء بدر بـ"مكتوب عليا" وكتبت على حسابها بموقع فيس بوك: "مع العلم أنى مش لاحقة اتفرج على شغل الزملاء، بس حظي لغاية دلوقتي اتفرج على 3 حلقات من مسلسل (مكتوب عليا) لأكرم حسني.. ضحكت ضحك بقالي فترة ماضحكتش كدة".



محمد جمعة

ومؤخرًا نشر أكرم حسني فيديو شاركه محمد صلاح معه بينما يشاهد المسلسل معلقا "أنت جامد أوي أقسم بالله".. وتفاجأ أكرم حسني من رد فعل محمد صلاح، لينشر ستوري على حسابه الرسمي بإنستجرام يسأل جمهوره: "لما أصحى ألاقي فخر العرب بيتفرج عليا.. المفروض أعمل إيه؟"، كما علّق على محمد صلاح وكتب: "أنا جامد!! أومال أنت تبقى إيه؟!!".

فيما عبرت الفنانة القديرة إسعاد يونس عن سعادتها بنجاح مسلسل مكتوب عليّا قائلة: "قاعدة مكركعة في الضحك طول النهار، وعمالة أعيد وأعيد وأعيد في الحلقات"، وأكدت على حب الجمهور لأكرم حسني ومتابعتهم للمسلسل: "أنت معلّق مع الناس وقادر تتلون وتقدم جديد"، ووصفت أسلوبه في تقديم الكوميدية بـ"الضحك في دماغك فريش".



نجلاء بدر