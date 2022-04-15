شكرا لقرائتكم خبر عن المشوار الحلقة 13.. محمد رمضان يخبر ابن عمه بقصة الآثار المسروقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت قناة DMC ومنصة Watch it الرقمية عرض الحلقة 13 من مسلسل "المشوار"، حيث كشفت الأحداث عن قيام محمد رمضان "ماهر" بإبلاغ ابن عمه بقصة الآثار التي يبحث لها عن مشتر، حيث قام بتحذيره من الدخول في ذلك الطريق.

فيما شهدت الأحداث قيام ورد "دينا الشربيني" بالذهاب لشقيقتها للاطمئنان عليها، إذ ذهبت لترى ابنها الذى تركته لدى مدرب كرة القدم، واختتمت الحلقة بقيام محمد رمضان بالرجوع لمنزل عزة والتي تخوفت من دخوله الشقة في غياب ورد.

مسلسل "المشوار" من بطولة كل من: محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندى موسى، محمد عبده، كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور وسما إبراهيم، والعمل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

تدور أحداث مسلسل "المشوار"، حول ماهر وورد، وهما يعملان عاملين مؤقتين باليومية في شركة المكس للملاحات في الإسكندرية، ويسكنان مع رحيم ابنهما في منزل وصيفة وهي خالة ماهر، ويواجهان بعض الصعوبات الواضحة في التعامل مع هذا العمل الشاق ولكن هناك شيئا غريبا يحيط بماهر وورد، كما يتطرق العمل لقضايا تجارة الآثار ومواجهة بين العصابات.