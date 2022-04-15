شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل العائدون الحلقة 13.. أمير كرارة يدرب محمد عادل على خطة الانضمام لداعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل العائدون وتحديداً الحلقة الـ13 الذى يذاع على شاشة قناة dmc تطورات عديدة، من خلال بدء تدريب أمير كرارة "عمر" لـ"علاء" محمد عادل، قبل التحاقه بتنظيم داعش، وذلك عبر عدد من التدريبات المكثفة وخطة وصوله إلى داعش من خلال تعريفه بمفتاح وصوله إلى التنظيم، وإخباره بأن صديقا قديما له فى القناة الذى يعمل بها انضم لها.



مسلسل العائدون الحلقة 13

ثم بدأ "علاء" تنفيذ الخطة التى تقوم على إثارة المشاكل فى القناة، حتى يقوم "جمال" محمود البزاوى بطرده منها، ثم يتمكن من جذب الأنظار له، بأنه يرغب فى الانضمام لـ داعش بصدق، وهو ما حصل بالفعل، بعدها انتهت الحلقة عند مشهد إخبار صديقه الذى يتواصل معه لـ"سياف" قائد داعش بأن هناك شخصا مونتير ومصور شاطر يرغب فى الانضمام لـ داعش.



ميدو عادل وامير كرارة

ويتناول المسلسل أحد ملفات المخابرات المصرية، ومستوحى من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، مستعرضا عددا من العمليات السرية التي تهدف إلى كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى تقسيم المنطقة العربية ونشر ثقافة وفكر الإرهاب.

مسلسل "العائدون" يعرض حصريا على قناة DMC ومنصة watch it وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".